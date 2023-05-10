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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ми не в ляльковому театрі Путіна, а самодостатня держава: Зеленський звернувся до студентів Європи

Ми не в ляльковому театрі Путіна, а самодостатня держава: Зеленський звернувся до студентів Європи
Фото: Офіс президента

Війна має закінчитися виведенням російських військ із усіх українських територій, а не перетворитися на заморожений конфлікт у Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в онлайн-форматі перед студентами університетського альянсу EUniWell.

– Ми хочемо витіснити російські війська з нашої території. Більше продовження війни ми не хочемо. Ми просто хочемо бути вільними і нагадати, що ми не в ляльковому театрі президента Путіна, а ми самодостатня держава, – заявив він.

Зеленський закликав європейських студентів чинити тиск на суспільства для їхнього об’єднання на підтримку України.

– Якщо санкції проти Росії – то потужні, якщо передавати зброю – то без зволікань, якщо допомагати Україні у захисті в інформаційному просторі – то на сто відсотків, – сказав він.

Зеленський також зазначив, що після завершення війни Україна – майбутній повноправний член ЄС – потребуватиме відновлення, адже багато міст і громад зруйновано внаслідок бойових дій.

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– Для всього цього знадобиться допомога: у роботі, у розвитку, у внеску в реновацію України. Тому запрошуємо енергійних людей, студентів зі своїми ідеями, зі своїми знаннями в Україну для відновлення нашої держави, – сказав президент.

Особливу увагу у своєму виступі Зеленський приділив сміливості.

– Зараз Європа саме така – смілива. Ухвалює рішення, підтримує захист свободи, тисне на агресора. Завдяки чому це відбувається? Це сміливість лідерів. І це сміливість звичайних людей, за якими йдуть лідери, – пояснив він.

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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