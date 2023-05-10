Ми не в ляльковому театрі Путіна, а самодостатня держава: Зеленський звернувся до студентів Європи
Війна має закінчитися виведенням російських військ із усіх українських територій, а не перетворитися на заморожений конфлікт у Європі.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в онлайн-форматі перед студентами університетського альянсу EUniWell.
– Ми хочемо витіснити російські війська з нашої території. Більше продовження війни ми не хочемо. Ми просто хочемо бути вільними і нагадати, що ми не в ляльковому театрі президента Путіна, а ми самодостатня держава, – заявив він.
Зеленський закликав європейських студентів чинити тиск на суспільства для їхнього об’єднання на підтримку України.
– Якщо санкції проти Росії – то потужні, якщо передавати зброю – то без зволікань, якщо допомагати Україні у захисті в інформаційному просторі – то на сто відсотків, – сказав він.
Зеленський також зазначив, що після завершення війни Україна – майбутній повноправний член ЄС – потребуватиме відновлення, адже багато міст і громад зруйновано внаслідок бойових дій.
– Для всього цього знадобиться допомога: у роботі, у розвитку, у внеску в реновацію України. Тому запрошуємо енергійних людей, студентів зі своїми ідеями, зі своїми знаннями в Україну для відновлення нашої держави, – сказав президент.
Особливу увагу у своєму виступі Зеленський приділив сміливості.
– Зараз Європа саме така – смілива. Ухвалює рішення, підтримує захист свободи, тисне на агресора. Завдяки чому це відбувається? Це сміливість лідерів. І це сміливість звичайних людей, за якими йдуть лідери, – пояснив він.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников