Татьяна Забожко, редактор ленты
Лучшее место для того, чтобы отметить День Европы – Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев
Утром 9 мая в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фотографию по прибытию в столицу глава ЕК обнародовала в Twitter.
– Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы чтим, защищаются каждый день. Это лучшее место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение президента Украины Владимира Зеленского провести 9 мая День Европы также здесь, в Украине, – отметила Урсула фон дер Ляйен.
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