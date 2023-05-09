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Лучшее место для того, чтобы отметить День Европы – Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

Урсула фон дер Ляєн у Києві 9 травня 2023

Утром 9 мая в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фотографию по прибытию в столицу глава ЕК обнародовала в Twitter.

– Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы чтим, защищаются каждый день. Это лучшее место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение президента Украины Владимира Зеленского провести 9 мая День Европы также здесь, в Украине, – отметила Урсула фон дер Ляйен.

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