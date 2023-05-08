Зло, яке Росія повертає, буде розбите так само, як і нацизм – Зеленський у День пам’яті та перемоги

Україна ніколи не забуде внесок народу в перемогу над нацизмом і нікому не дасть стерти роль українців у цій перемозі.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом.

Він нагадав, що 8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років Другої світової війни, які забрали життя мільйонів людей, зокрема, восьми мільйонів українців.

– Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Світ вклоняється перед усіма, хто захищав і захистив життя, хто скидав нацистські прапори на звільненій території, хто відчиняв ворота концтаборів, хто повертав народам свободу, хто знищив і засудив нацистське зло. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна, – сказав він.

Зеленський зазначив, що сьогодні подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Він додав, що ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом і нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі. Україна також не дозволить присвоїти спільну перемогу народів Антигітлерівської коаліції і не дасть брехати, що перемога нібито могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу.

– Зло ми знищували разом, так само разом протистоїмо зараз аналогічному злу, згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз… Ми пишаємось героїзмом українського народу тоді і зараз, – йдеться у зверненні.

Хоч зараз інший агресор, але його мета та ж сама – поневолення або знищення.

Зеленський наголосив, що так само, як і у Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла, а б’ємось проти нього разом з усім вільним світом, з державами, які пам’ятають страшні роки тієї війни і захищають сенс слів “Ніколи знову”.

Усе те старе зло, яке сучасна Росія повертає, буде розбито так само, як був розбитий нацизм. Відповіддю на російські агресію, окупацію, вбивства та катування стане українська перемога, звільнення земель і правосуддя.

За словами українського лідера, з усією вільною Європою 9 травня Україна буде відзначати День Європи.

– Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність, єдність європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців усі дев’ять років агресії і вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Це буде День Європи, яка допомагає нам боротись на всіх напрямках. Це буде День Європи-союзниці, яка не зазіхає на наш суверенітет і не ставить під сумнів наше право на власний вибір національного шляху, – підкреслив він.

Зеленський наголосив, що єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру.

– Ми поки що не знаємо дати нашої Перемоги, але знаємо, що це буде свято для всієї України, для всієї Європи і для усього вільного світу. Буде свято усіх наших героїв – захисників і захисниць, наших людей, які воюють і працюють заради нашої Перемоги, усіх наших союзників і партнерів… Пам’ятаємо минуле, б’ємось сьогодні і не зупиняємось, здобуваючи перемогу. Вічна пам’ять загиблим у Другій світовій війні, слава кожному і кожній, хто бився проти нацизму і переміг, слава усім, хто б’ється за Україну, слава усім нашим героям різних часів, яким ми однаково завдячуємо нашим життям. Слава Україні, – сказав президент.

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