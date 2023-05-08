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Юлия Соколова, редактор ленты

Президент Еврокомиссии приедет в Киев 9 мая: что известно о визите

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Во вторник, 9 мая, в Украину прибудет с официальным визитом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом проинформировал на брифинге спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

Планируется встреча Урсулы фон дер Ляйен с украинским лидером Владимиром Зеленским.

– Завтра президент прибудет в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС, — отметил он.

Спикер обратил внимание, что визит состоится в символическую дату – 9 мая, когда в Евросоюзе отмечается День Европы.

По словам Мамера, в этом контексте ЕС приветствует инициативу президента Украины Владимира Зеленского, согласно которой Украина теперь будет также отмечать День Европы 9 мая.

– Мы тепло приветствуем объявление президента Зеленского, что 9 мая с этого времени будет также отмечаться как День Европы в Украине, – заявил он.

Как известно, Владимир Зеленский подал законопроект в Верховную Раду для празднования 8 мая как Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Кроме того, президент подписал указ, согласно которому в Украине появился новый праздник 9 мая – День Европы. В этот день украинцы будут чествовать историческое единство всех европейцев, “которые уничтожили нацизм и победят рашизм”.

Источник: Еврокомиссия
9 Травня, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, День Європи, Урсула фон дер Ляєн
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