Президент Еврокомиссии приедет в Киев 9 мая: что известно о визите

Во вторник, 9 мая, в Украину прибудет с официальным визитом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом проинформировал на брифинге спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

Планируется встреча Урсулы фон дер Ляйен с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Спикер обратил внимание, что визит состоится в символическую дату – 9 мая, когда в Евросоюзе отмечается День Европы.

По словам Мамера, в этом контексте ЕС приветствует инициативу президента Украины Владимира Зеленского, согласно которой Украина теперь будет также отмечать День Европы 9 мая.

– Мы тепло приветствуем объявление президента Зеленского, что 9 мая с этого времени будет также отмечаться как День Европы в Украине, – заявил он.

Tomorrow, President @vonderleyen will be in Kyiv ???????? where she will meet President @ZelenskyyUa.

She will reaffirm the EU’s unwavering support for Ukraine on #EuropeDay.#StandWithUkraine pic.twitter.com/5MU9nFhD7I

— European Commission (@EU_Commission) May 8, 2023