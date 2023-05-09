Суда не проверяли уже два дня: РФ заблокировала работу зернового коридора

Россия снова блокирует работу зернового коридора, суда с продовольствием не проверяли уже два дня.

Об этом сообщил Офис координатора Черноморской зерновой инициативы ООН, пишет CNN.

— Совместный координационный центр (СКЦ) вчера и сегодня не проводил проверок, — говорится в заявлении.

Отмечается, что с начала мая темпы проверки судов и так очень замедлились.

Вчера о блокировании работы зернового коридора Россией заявили в Мининфраструктуры. Страна-агрессор отказалась регистрировать суда на вход и проводить их инспекции.

На проверку в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 — суда, которые идут под загрузку.

В Мининфаструктуры также сообщили, что из-за действий РФ экспорт украинской агропродукции по зерновому коридору в апреле не дотянул и до 3 млн тонн.

Фото: Мининфраструктуры

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