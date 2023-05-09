Судна не перевіряли вже два дні: РФ заблокувала роботу зернового коридору
Росія знову блокує роботу зернового коридору, судна з продовольством не перевіряли вже два дні.
Про це повідомив Офіс координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН, пише CNN.
– Спільний координаційний центр (СКЦ) вчора і сьогодні не проводив перевірок, – йдеться у заяві.
Зазначається, що з початку травня темпи перевірки суден і так дуже сповільнилися.
Вчора про блокування роботи зернового коридору Росією заявили у Мінінфраструктури. Країна-агресор відмовилася реєструвати судна на вхід і проводити їхні інспекції.
На перевірку в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – судна, які йдуть під завантаження.
У Мінінфаструктури також повідомили, що через дії РФ експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн.
Фото: Мінінфраструктури
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