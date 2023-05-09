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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Судна не перевіряли вже два дні: РФ заблокувала роботу зернового коридору

Судна не перевіряли вже два дні: РФ заблокувала роботу зернового коридору

Росія знову блокує роботу зернового коридору, судна з продовольством не перевіряли вже два дні.

Про це повідомив Офіс координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН, пише CNN.

– Спільний координаційний центр (СКЦ) вчора і сьогодні не проводив перевірок, – йдеться у заяві.

Зазначається, що з початку травня темпи перевірки суден і так дуже сповільнилися.

Вчора про блокування роботи зернового коридору Росією заявили у Мінінфраструктури. Країна-агресор відмовилася реєструвати судна на вхід і проводити їхні інспекції.

На перевірку в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – судна, які йдуть під завантаження.

У Мінінфаструктури також повідомили, що через дії РФ експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн.

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зерновий коридор зерно

Фото: Мінінфраструктури

Війна в Україні, Зерно
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