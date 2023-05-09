Татьяна Забожко, редактор ленты
Уже 195 тыс. уничтоженных оккупантов: потери РФ на 9 мая
Силы обороны Украины в сутки ликвидировали ориентировочно 650 российских оккупантов.
В целом на 440-е сутки полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился уже более чем на 195 тысяч.
Потери РФ на 9 мая 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 195 620 (+650) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks ‒ 3734 (+4) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 7258 (+4) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 3031 (+13) ед,
- РСЗО / MLRS – 554 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 307 (+1) ед,
- самолетов / aircraft – 308 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2618 (+4),
- крылатые ракеты / cruise missiles – 955 (+8),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5969 (+11) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 388 (+4).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 440-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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