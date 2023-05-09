Уже 195 тис. знищених окупантів: втрати РФ на 9 травня

Сили оборони України за добу ліквідували орієнтовно 650 російських окупантів.

Загалом на 440-ву добу повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився на вже понад 195 тисяч.

Втрати РФ на 9 травня 2023

особового складу / personnel ‒ близько/ about 195 620 (+650) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3734 (+4) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7258 (+4) од,

артилерійських систем / artillery systems – 3031 (+13) од,

РСЗВ / MLRS – 554 (+0) од,

засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 307 (+1) од,

літаків / aircraft – 308 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2618 (+4),

крилатих ракет / cruise missiles ‒ 955 (+8),

кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5969 (+11) од,

спеціальної техніки / special equipment ‒ 388 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 440-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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