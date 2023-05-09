Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Уже 195 тис. знищених окупантів: втрати РФ на 9 травня
Сили оборони України за добу ліквідували орієнтовно 650 російських окупантів.
Загалом на 440-ву добу повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився на вже понад 195 тисяч.
Втрати РФ на 9 травня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 195 620 (+650) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3734 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7258 (+4) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 3031 (+13) од,
- РСЗВ / MLRS – 554 (+0) од,
- засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 307 (+1) од,
- літаків / aircraft – 308 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2618 (+4),
- крилатих ракет / cruise missiles ‒ 955 (+8),
- кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5969 (+11) од,
- спеціальної техніки / special equipment ‒ 388 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 440-ву добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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