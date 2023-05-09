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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Уже 195 тис. знищених окупантів: втрати РФ на 9 травня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за добу ліквідували орієнтовно 650 російських окупантів.

Загалом на 440-ву добу повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився на вже понад 195 тисяч.

Втрати РФ на 9 травня 2023

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 195 620 (+650) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 3734 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 7258 (+4) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 3031 (+13) од,
  • РСЗВ / MLRS – 554 (+0) од,
  • засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 307 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2618 (+4),
  • крилатих ракет / cruise missiles ‒ 955 (+8),
  • кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5969 (+11) од,
  • спеціальної техніки / special equipment ‒ 388 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 440-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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