В Україні водіям та пасажирам заборонили вмикати музику у транспорті

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило, що у громадському транспорті обмежено використання музики.

– Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до “Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”. Відтепер водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв, – йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

Наголошується, що тепер водіям заборонено вмикати в автобусах музику чи фільми.

Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть включати лише, якщо пасажир не проти.

Постанову ухвалено на виконання закону про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року.

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