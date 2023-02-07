Слушали музыку слишком громко: в Киеве в автобусе из-за замечания произошла драка

Февраль, 07 в 14:10

В Киеве из-за музыки произошла потасовка в салоне автобуса.

Конфликт случился на фоне того, что два молодых человека очень громко слушали веселую музыку. Мужчина сделал им замечание, он отметил, что не стоит слушать веселую музыку во время войны. На просьбу сделать тише или выключить ее, парни начали оскорблять мужчину нецензурными словами. Началась потасовка.

На видео видна толкотня в автобусе. Пожилой мужчина, сделавший замечания ребятам, уже с разбитым лицом. Он пытается вытолкать молодого человека из автобуса, а тот бьет его ногами.

Сейчас смотрят Читайте Бросился и открыл стрельбу: в Белой Церкви мужчина напал на детей и прохожего В полиции Киева говорят, что пока им не известен номер автобуса, где произошла потасовка. Они отметили, что, скорее всего, происшествие произошло на левом берегу столицы.

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