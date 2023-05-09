Враг использовал все свои “аналогов нет” и уже ничем не может удивить ВСУ – Череватый

Российские оккупационные войска уже не могут ничем удивить украинских защитников на фронте. За более чем год полномасштабной войны агрессор применил все возможное вооружение.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини.

Таким образом он ответил на вопрос, может ли враг привязывать какие-то обстрелы и атаки к “сакральной” для себя дате 9 мая.

– Они хотят и не могут. Они особо ничем нас удивить в военном плане уже не могут: ни наш мужественный и единый народ, ни наше войско. Все, что можно, в течение более чем года они использовали, все свои “аналогов нет”, — заявил Череватый.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины “ко всему готовы”, что видно из успешной работы нашей ПВО.

Спикер отметил, что на фронте у оккупантов “тоже ничего не выходит”: Бахмут стоит, украинские подразделения держат оборону.

За сутки войска РФ 375 раз обстреляли этот участок фронта разными видами и калибрами ствольной артиллерии, РСЗО. Произошло 8 боестолкновений, во время которых 166 оккупантов было уничтожено и 206 получили ранения.

Череватый подтвердил, что рашисты применяли в Бахмуте фосфорные боеприпасы. Он напомнил, что враг уже нарушил все возможные правила ведения войны.

– Это усложняло оборону, но еще раз подчеркнуло невероятное мужество, героизм и стойкость украинского воина. Несмотря на подлость врага в ведении боевых действий, наши воины выстояли. И это не изменило стратегического положения наших сил, мы стоим, — сообщил спикер.

Сергей Череватый также прокомментировал последние заявления основателя террористического формирования ЧВК Вагнера – Евгения Пригожина. Последний в очередном видео пожаловался на якобы проблемы с боеприпасами для его наемников, а также что солдаты армии РФ покинули позиции, обнажив участок фронта.

Череватый подчеркнул, что подобные заявления нуждаются в верификации.

– За заявлениями Пригожина нужно, чтобы целая бригада следила разведчиков, психиатров, целый спектр специалистов информационной борьбы. Поэтому я думаю, что это все еще нуждается в верификации, и мы увидим в ближайшие несколько суток, – объяснил он.

Спикер обратил внимание, что Пригожин взял на себя огромные военные обязательства, с которыми не справляется благодаря мощной обороне ВСУ, которые массово уничтожают “вагнеровцев”. И чтобы как-то оправдать свои неудачи и избежать расплаты за невыполненные обязательства, основатель ЧВК Вагнера “производит этот “белый шум” уже месяц вокруг того, что ему снаряды не дают”.

По словам Череватого, на самом деле снарядов у оккупантов “более чем достаточно”, никакого “снарядного голода” у них нет.

Только за сутки враг использовал на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях более 34 тыс. снарядов.

Череватый уточнил, что главная проблема армии РФ – недостаточно обученный, экипированный и мотивированный личный состав.

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