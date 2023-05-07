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Битва за Бахмут: что происходит в городе и действительно ли у россиян не хватает боеприпасов

Бахмут
Фото: Getty Images

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников в Бахмуте Донецкой области, за город продолжаются ожесточенные бои.

В последние дни интенсивность обстрелов только растет, враг использует различные средства поражения, в том числе и запрещенные фосфорные боеприпасы.

Что происходит в Бахмуте

Как сообщил командир 127 ОБр ТрО Роман Грищенко, враг не отказывается от планов по захвату Бахмута, хотя и несет большие потери.

Он отметил, что заявления Евгения Пригожина о якобы выходе террористов ЧВК Вагнер из Бахмута 10 мая не соответствуют действительности, а количество боеприпасов у россиян только увеличивается.

— Никто не собирается выходить из Бахмута. Мы видим, что прибывают новые подразделения, в том числе и вагнеровцев. Большая интенсивность штурмов, подтягивают силу. Заявление Пригожина — это просто слова, чтобы ввести Силы обороны в заблуждение. Количество боеприпасов у них только увеличилось, интенсивность артиллерийских обстрелов растет, — сказал Грищенко в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам бойца, у ВСУ поставки боеприпасов, воды и пищи в Бахмут налажены, эвакуация раненых организована четко.

В городе до сих пор остаются гражданские, но ежедневно происходит эвакуация тех, кто выражает согласие покинуть Бахмут.

— Враг несет большие потери в Бахмуте, перегруппировывается и возобновляет штурмы. Волна за волной штурмуют наши позиции. Наши защитники молодцы, отбивают постоянные атаки врага, держат позиции, — добавил он.

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Битва за Бахмут: что происходит в городе и действительно ли у россиян не хватает боеприпасов

Оборона Бахмута

Благодаря активным действиям украинских защитников противнику не удается достичь намеченных целей в городе-крепости Бахмут.

Об этом сообщил командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский, который 6 мая побывал в районе ведения боевых действий на Востоке.

— Сирский встретился с командирами боевых частей, они обсудили меры для лучшей обороны Бахмута и нанесения максимального поражения боевикам Вагнера. На месте были приняты необходимые оперативные решения, — сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Командующий Восточной группировки войск охарактеризовал ситуацию на восточном фронте как напряженную, но контролируемую.

По его словам, в последние дни россияне увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

— Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия, — заявил Сырский.

Битва за Бахмут: что происходит в городе и действительно ли у россиян не хватает боеприпасов
Фото: Сухопутні війська ЗС України
Битва за Бахмут: что происходит в городе и действительно ли у россиян не хватает боеприпасов
Битва за Бахмут: что происходит в городе и действительно ли у россиян не хватает боеприпасов
Битва за Бахмут: что происходит в городе и действительно ли у россиян не хватает боеприпасов
Битва за Бахмут: что происходит в городе и действительно ли у россиян не хватает боеприпасов
Битва за Бахмут: что происходит в городе и действительно ли у россиян не хватает боеприпасов

Как ранее сообщило издание The Washington Post, украинское контрнаступление может начаться именно с Бахмута.

По одному из сценариев, ВСУ могут наступать на восток через Бахмут, или из города Купянск, пытаясь восстановить контроль над территориями в Луганской области.

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Бахмут

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Александр Сырский, ЧВК Вагнера, Російська агресія
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