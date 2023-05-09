Ворог використав всі свої “аналогов нєт” і вже нічим не може здивувати ЗСУ – Череватий

Російські окупаційні війська вже не можуть нічим здивувати українських захисників на фронті. За понад рік повномасштабної війни агресор застосував усе можливе озброєння.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини.

Таким чином він відповів на запитання, чи може ворог прив’язувати якісь обстріли та атаки до “сакральної” для себе дати 9 травня.

– Вони хочуть, але не можуть. Вони особливо нічим нас здивувати у військовому плані вже не можуть: ні наш мужній і єдиний народ, ні наше військо. Все, що можна, протягом більш ніж року вони використали, всі свої “аналогов нєт”, – заявив Череватий.

Він додав, що Збройні сили України “до всього готові”, що помітно з успішної роботи нашої ППО.

Речник зазначив, що на фронті в окупантів “теж нічого не виходить”: Бахмут стоїть, українські підрозділи тримають оборону.

За добу війська РФ 375 разів обстріляли цю ділянку фронту різними видами та калібрами ствольної артилерії, РСЗВ. Відбулося 8 боєзіткнень, під час яких 166 окупантів було знищено і 206 зазнали поранень.

Череватий підтвердив, що рашисти застосовували в Бахмуті фосфорні боєприпаси. Він нагадав, що ворог уже порушив усі можливі правила ведення війни.

– Це ускладнювало оборону, але ще раз відзначило неймовірну мужність, героїзм і стійкість українського воїна. Попри підлість ворога у веденні бойових дій, наші бійці вистояли. І це не змінило стратегічного положення наших сил, ми стоїмо, – повідомив речник.

Сергій Череватий також прокоментував останні заяви засновника терористичного формування ПВК Вагнера – Євгена Пригожина. Останній у черговому відео поскаржився на начебто проблеми з боєприпасами для його найманців, а також, що солдати армії РФ залишили позиції, оголивши ділянку фронту.

Череватий наголосив, що такі заяви потребують верифікації.

– За заявами Пригожина – потрібно, щоб ціла бригада стежила розвідників, психіатрів, цілий спектр спеціалістів інформаційної боротьби. Тому я думаю, це все ще потребує верифікації, тож ми побачимо в найближчі декілька діб, – пояснив він.

Речник звернув увагу, що Пригожин взяв на себе величезні військові зобов’язання, з якими не справляється завдяки потужній обороні ЗСУ, які масово знищують “вагнерівців”. І щоб якось виправдати свої невдачі й уникнути розплати за невиконані зобов’язання, засновник ПВК Вагнера створює цей “білий шум” уже протягом місяця навколо того, що йому “снаряди не дають”.

За словами Череватого, насправді снарядів в окупантів “більш ніж достатньо”, жодного “снарядного голоду” в них немає.

Лише за добу ворог використав на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямках понад 34 тис. снарядів.

Череватий уточнив, що головна проблема армії РФ – недостатньо навчений, екіпірований і мотивований особовий склад.

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