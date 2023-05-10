Бои за Бахмут: ВСУ продвинулись в наступлении и уничтожили две роты 72-й бригады ВС РФ

Самым ожесточенным местом боевых действий на линии фронта, как уже много месяцев, остается Бахмут Донецкой области.

Вечером 9 мая украинские военнослужащие сообщили о масштабных потерях в рядах врагах и определенном продвижении на Бахмутском направлении.

Что известно о боях за Бахмут и каковы успехи украинских военных — читайте на Фактах ICTV.

Что говорят военные

В 3-й отдельной штурмовой бригаде, сформированной ветеранами Азова, ранее сообщили, что сообщение главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и “500 трупов” россиян, которые там остались — “соответствует действительности”.

— Третья штурмовая бригада благодарит за огласку нашего успеха на фронте. Впрочем, добавим деталей. За двое суток атакующих действий на Юго-Западных окраинах города, штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы Азов ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 — на полпути к предварительно упомянутым (ликвидация продолжается, данные уточняются). Среди всех них есть и вагнеровцы. Также по состоянию на сейчас имеем 5 пленных россиян, — говорится в сообщении.

Отдельное внимание в 3-й ОШБр обратили на уничтоженную российскую технику, а именно — несколько складов с боекомплектом врага, минометы и несколько БМП.

Командир Азова Андрей Билецкий, в ночь на 10 мая 2023, подтвердил разгром под Бахмутом 6-й и 8-й роты 72-й бригады ВС РФ. Также 3-й штурмовой отряд ЧВК Вагнера, спасая прорыв фронта, понес большие потери.

По его словам, в ходе наступательных действий ВСУ, которые велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2,6 км, была “полностью освобождена” указанная территория от российских оккупационных сил.

Что говорит Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил почти 30 атак на указанных участках фронта.

— Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка, — сообщили военные.

Касательно Бахмутского направления, то в течение промежутка с вечера 8 по вечер 9 мая враг вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки.

В вечерней сводке за 9 мая отмечается, что на Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление.

Что говорят аналитики

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), по состоянию на 8 мая российские силы добились незначительного продвижения в пределах Бахмута на фоне сообщений об активизации наступательных операций сил группы Вагнер и продолжающихся наземных атак вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что российские силы, вероятно, добились успехов в западном Бахмуте. Российские источники утверждали 7 и 8 мая, что бойцы Вагнера усилили нападения на украинские позиции в западном Бахмуте и обстрелы этого района.

В ISW отмечают, что не видели никаких визуальных подтверждений того, что подразделения Ахмат, подконтрольные главе Чечни Рамзану Кадырову, действуют в этом районе.

Напомним, ранее глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, жалуясь на, как он это называл, дефицит боеприпасов в распоряжении своих наемных войск, заявлял, что вагнеровцы оставят позиции в Бахмуте с 10 мая, если Минобороны РФ не исправит ситуацию со снабжением ЧВК. На данный момент неизвестно, связан ли заявленный успех украинских войск с перемещением вагнеровцев или с другими факторами.

По тому, как разворачивались события в России, предполагалось, что позиции вагнеровцев должны занять российские подразделения, набранные в ЧВК Ахмат, которым руководит Кадыров.

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