СМИ сообщают о смерти главаря ЧВК Вагнера Пригожина — что известно

Основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, возможно, ликвидировали. Первым об этом сообщил руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Он намекнул на то, что Пригожин, возможно, ликвидирован. Отметив, что детали обнародует позже. Впоследствии в Gulagu.net добавили, что Пригожин отсутствует на позициях во время якобы “важнейшей для них битвы за Бахмут”.

Проверить правдивость утверждений пока трудно, но этот ресурс уже “зарекомендовал” себя неоднозначными “горячими анонсами”, что отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Кроме того, в Telegram-каналах распространяется возможно свежее видео, где Пригожин якобы “торжественно открыл” новое кладбище ЧВК Вагнера возле Екатеринбурга.

Что известно о Пригожине?

61-летний Евгений Пригожин — российский предприниматель и бизнесмен, известный как повар Путина из-за бизнеса в сфере питания, который зарабатывает на государственных подрядах.

Он является основателем фабрики троллей из Ольгина (фабрика троллей или кремлеботы) и считается основателем террористической организации ЧВК Вагнера.

В 2022 году попал в санкционные списки ЕС, США, Канады, Японии и Украины. В 2018 году Окружной суд округа Колумбия выдал ордер на арест Пригожина. Летом 2020-го ФБР объявило Пригожина в розыск, а в 2021 году пообещало вознаграждение в $250 тыс. за информацию, которая поможет его аресту.

По данным Совета нацбезопасности США, Пригожин в Украине на ЧВК Вагнера ежемесячно тратит более $100 млн, усиливая роль наемников в войне. Кроме того, вероятно, между ним и министром обороны РФ Сергеем Шойгу был конфликт интересов.

В конце апреля в интервью Yahoo News, которое вышло 7 мая, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что в России многие хотят физически устранить главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Он отмечал, что его политическое будущее напрямую связано с его физическим выживанием.

Недавно Пригожин пригрозил Кремлю вывести своих наемников из Бахмута в Донецкой области. В Институте изучения войны указывали, что он опасается контратак украинских военных.

6 мая Пригожин заявил, что его террористы передадут позиции в Бахмуте отряду Ахмат из Чечни. На следующий день он заявил, что получил, вероятно, от российского Минобороны боевое распоряжение, и что наемники получат боеприпасы и вооружение.

Аналитики предполагали, что давление со стороны Пригожина и Кадырова “необычно влияет на процесс принятия решений”. Драматизм ситуации заключался в том, что генерал Валерий Герасимов и министр Сергей Шойгу были вынуждены вести переговоры с обоими на равных, а не как с подчиненными.

— Ухудшение способности Герасимова контролировать своих командиров, скорее всего, еще больше ограничит способность российских военных проводить согласованные операции, — говорилось в сообщении ISW.

Отмечалось, что действия Пригожина и Кадырова, вероятно, могут привести к потере ими благосклонности со стороны Путина.

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