Бої за Бахмут: ЗСУ просунулися в наступі та знищили дві роти 72-ї бригади ЗС РФ

Найзапеклішим місцем бойових дій на лінії фронту, як уже багато місяців, залишається Бахмут Донецької області.

Увечері 9 травня українські військовослужбовці повідомили про масштабні втрати у лавах ворогів та певне просування на Бахмутському напрямку.

Що відомо про бої за Бахмут та які успіхи українських військових – читайте на Фактах ICTV.

Що кажуть військові

У 3-й окремій штурмовій бригаді, сформованій ветеранами Азова, раніше повідомили, що повідомлення глави ПВК Вагнера Євгена Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута та “500 трупів” росіян, що там лишилися, – “відповідає дійсності”.

– Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті. Утім, додамо деталей. За дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях міста, штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи Азов ліквідували 64 окупанти, ще 87 – на півдорозі до попередньо згаданих (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед усіх них є і вагнерівці. Також станом на зараз маємо 5 полонених росіян, – ідеться в повідомленні.

Окрему увагу в 3-й ОШБр звернули на знищену російську техніку, а саме – кілька складів із боєкомплектом ворога, міномети та кілька БМП.

Командир Азова Андрій Білецький, у ніч на 10 травня 2023 року, підтвердив розгром під Бахмутом 6-ї та 8-ї роти 72-ї бригади ЗС РФ. Також 3-й штурмовий загін ПВК Вагнера, рятуючи прорив фронту, зазнав великих втрат.

За його словами, під час наступальних дій ЗСУ, які велися в смузі завширшки 3 км і завглибшки 2,6 км, було “повністю звільнено” зазначену територію від російських окупаційних сил.

Що говорить Генштаб ЗСУ

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби ворог здійснив майже 30 атак на зазначених ділянках фронту.

– Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут і Мар’їнка, – повідомили військові.

Щодо Бахмутського напрямку, то впродовж проміжку з вечора 8 по вечір 9 травня ворог вів безуспішні наступальні дії в місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки.

У вечірньому зведенні за 9 травня зазначається, що на Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ.

Що кажуть аналітики

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), станом на 8 травня російські сили домоглися незначного просування в межах Бахмута на тлі повідомлень про активізацію наступальних операцій сил групи Вагнер і триваючих наземних атак уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що російські сили, ймовірно, досягли успіхів у західному Бахмуті. Російські джерела стверджували 7 і 8 травня, що бійці Вагнера посилили напади на українські позиції в західному Бахмуті та обстріли цього району.

У ISW зазначають, що не бачили жодних візуальних підтверджень того, що підрозділи Ахмат, підконтрольні главі Чечні Рамзану Кадирову, діють у цьому районі.

Нагадаємо, раніше глава ПВК Вагнера Євген Пригожин, скаржачись на, як він це називав, дефіцит боєприпасів у розпорядженні своїх найманих військ, заявляв, що вагнерівці залишать позиції в Бахмуті з 10 травня, якщо Міноборони РФ не виправить ситуацію з постачанням ПВК. Наразі невідомо, чи пов’язаний заявлений успіх українських військ із переміщенням вагнерівців або з іншими чинниками.

За тим, як розгорталися події в Росії, передбачалося, що позиції вагнерівців повинні зайняти російські підрозділи, набрані в ПВК Ахмат, яким керує Кадиров.

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