Умная управляемая бомба: что известно о JDAM и ее особенностях

В конце апреля 2023 года Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью $325 млн.

Среди вооружения, которое передадут Украине, есть неназванное количество высокоточного авиационного вооружения. В прошлый раз под этим термином скрывались управляемые авиабомбы JDAM-ER.

Факты ICTV узнавали, что известно о бомбах JDAM, каковы их особенности и технические характеристики.

JDAM: что это за бомбы

JDAM — это комплекты оборудования на основе технологии GPS, которые превращают обычные свободнопадающие авиабомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы.

— JDAM — разработка американского военно-промышленного комплекса, задавшего себе вопрос — что делать с бомбами свободного падения? Свободнопадающих бомб много, но они не могут применяться эффективно на определенные расстояния или с высокой точностью, — говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Поэтому в середине 1990-х годов началась разработка комплекта оборудования JDAM с технологией GPS, которая после модернизации позволяет сделать из бомб свободного падения управляемые боеприпасы.

Первый комплект JDAM был разработан в США и выпущен в 1997 году фирмой Boeing. Разработка JDAM является совместной программой ВС и ВМС США.

JDAM представляет собой комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы и хвостового блока. JDAM имеет управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Также комплект делает бомбу всепогодной, что позволяет ей работать при любых погодных условиях.

Свободнопадающие авиабомбы оборудованные JDAM направляются к цели благодаря интегрированной инерционной системе наведения в паре с GPS-приемником.

— Модифицированные бомбы JDAM позволяют совершать точные удары по объектам благодаря модулю планирующего элемента на расстоянии до 70 км. Интересный момент: наибольшее расстояние, которое могла преодолеть управляемая бомба — 94 км, — говорит Коваленко.

Комплект JDAM применяется для модернизации неуправляемых бомб массой от 230 кг до 910 кг.

— Взрывной элемент, то есть боевая часть, в зависимости от модификации самой бомбы, может составлять 250 кг, — добавляет военный эксперт.

Что же касается точности бомб с комплектом JDAM, то отклонение от цели может составлять несколько метров. Но с учетом их мощности это отклонение не оказывает серьезного влияния на производительность и эффективность.

Вот что о применении JDAM украинскими военными говорит представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат:

— JDAM — это бомбы западного образца, которыми украинская авиация наносит успешные удары по важным вражеским целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны. Хотелось бы иметь таких бомб больше для успехов на фронте.

Стоимость комплекта JDAM составляет $35 000 для бомбы GBU-38 и $70 000 — для GBU-31.

Применение JDAM в Украине

Первые сообщения о передаче JDAM появились в СМИ в феврале 2023 года. Тогда СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в умные бомбы.

О первом применении стало известно в начале марта 2023 года. Американское издание The War Zone распространило сообщение командующего Воздушных сил США в Европе и Африке Джеймса Хекера о передаче Украине боеприпасов дальнего радиуса действия с GPS-наведением, которые могут поражать цели на расстоянии 72 км.

Издание отметило, что речь идет именно о JDAM-ER. Однако, неизвестно, какое именно количество было передано Украине и с какой платформы ее применяют.

Официальное подтверждение о применении JDAM в Украине было 31 марта 2023 года представителем командования Воздушных сил Юрием Игнатом.

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