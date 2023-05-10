Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Розумна керована бомба: що відомо про JDAM та її особливості
Наприкінці квітня 2023 року Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю $325 млн.
Серед озброєння, яке передадуть Україні, є неназвана кількість високоточного авіаційного озброєння. Минулого разу під цим терміном крилися керовані авіабомби JDAM-ER.
Факти ICTV дізнавалися, що відомо про бомби JDAM, які їхні особливості та технічні характеристики.
JDAM: що це за бомби
JDAM – це комплекти обладнання на основі технології GPS, які перетворюють звичайні вільнопадаючі авіабомби на всепогодні кориговані боєприпаси.
– JDAM – розробка американського військово-промислового комплексу, який поставив собі питання – що робити з бомбами вільного падіння? Вільнопадаючих бомб багато, але вони не можуть застосовуватися ефективно на певні відстані чи з високою точністю, – каже військовий експерт Олександр Коваленко.
Тому в середині 1990-х років розпочалася розробка комплекту обладнання JDAM із технологією GPS, який після модернізації дозволяє зробити з бомб вільного падіння керовані боєприпаси.
Перший комплект JDAM було розроблено у США та випущено у 1997 році фірмою Boeing. Розробка JDAM є спільною програмою ПС і ВМС США.
JDAM являє собою комплект із крил, що кріпляться в середній частині бомби та хвостового блоку. JDAM має кероване оперення, що дозволяє бомбі маневрувати. Також комплект робить бомбу всепогодною, що дозволяє їй працювати за будь-яких погодних умов.
Вільнопадаючі авіабомби обладнані JDAM прямують до цілі завдяки інтегрованій інерційній системі наведення в парі з GPS-приймачем.
– Модифіковані бомби JDAM дозволяють здійснювати точні удари по об’єктах завдяки модулю планувального елемента на відстані до 70 км. Цікавий момент: найбільша відстань, яку могла здолати керована бомба, – 94 км, – каже Коваленко.
Комплект JDAM застосовується для модернізації некерованих бомб масою від 230 кг до 910 кг.
– Вибуховий елемент, тобто бойова частина, в залежності від модифікації самої бомби може становити до 250 кг, – додає військовий експерт.
Що ж до точності бомб з комплектом JDAM, то відхилення від цілі може становити декілька метрів. Але з урахуванням їхньої потужності, це відхилення не має серйозного впливу на результативність та ефективність.
Ось що про застосування JDAM українськими військовими каже речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат:
– JDAM – це бомби західного зразка, якими українська авіація завдає успішних ударів по важливих ворожих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні. Хотілося б мати таких бомб більше – для успіхів на фронті.
Вартість комплекту JDAM становить $35 000 для бомби GBU-38 та $70 000 — для GBU-31.
Застосування JDAM в Україні
Перші повідомлення про передачу JDAM з’явились у ЗМІ в лютому 2023 року. Тоді ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси в розумні бомби.
Про перше застосування стало відомо на початку березня 2023 року. Американське видання The War Zone поширило повідомлення командувача Повітряних сил США в Європі та Африці Джеймса Гекера про передання Україні боєприпасів дальнього радіуса дії з GPS-наведенням, які можуть уражати цілі на відстані 72 км.
Видання зазначило, що йдеться саме про JDAM-ER. Проте, невідомо, яку саме кількість було передано Україні та з якої платформи її застосовують.
Офіційне підтвердження про застосування JDAM в Україні було 31 березня 2023 року речником командування Повітряних сил Юрієм Ігнатом.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников