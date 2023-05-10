Розумна керована бомба: що відомо про JDAM та її особливості

Наприкінці квітня 2023 року Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю $325 млн.

Серед озброєння, яке передадуть Україні, є неназвана кількість високоточного авіаційного озброєння. Минулого разу під цим терміном крилися керовані авіабомби JDAM-ER.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про бомби JDAM, які їхні особливості та технічні характеристики.

JDAM: що це за бомби

JDAM – це комплекти обладнання на основі технології GPS, які перетворюють звичайні вільнопадаючі авіабомби на всепогодні кориговані боєприпаси.

– JDAM – розробка американського військово-промислового комплексу, який поставив собі питання – що робити з бомбами вільного падіння? Вільнопадаючих бомб багато, але вони не можуть застосовуватися ефективно на певні відстані чи з високою точністю, – каже військовий експерт Олександр Коваленко.

Тому в середині 1990-х років розпочалася розробка комплекту обладнання JDAM із технологією GPS, який після модернізації дозволяє зробити з бомб вільного падіння керовані боєприпаси.

Перший комплект JDAM було розроблено у США та випущено у 1997 році фірмою Boeing. Розробка JDAM є спільною програмою ПС і ВМС США.

JDAM являє собою комплект із крил, що кріпляться в середній частині бомби та хвостового блоку. JDAM має кероване оперення, що дозволяє бомбі маневрувати. Також комплект робить бомбу всепогодною, що дозволяє їй працювати за будь-яких погодних умов.

Вільнопадаючі авіабомби обладнані JDAM прямують до цілі завдяки інтегрованій інерційній системі наведення в парі з GPS-приймачем.

– Модифіковані бомби JDAM дозволяють здійснювати точні удари по об’єктах завдяки модулю планувального елемента на відстані до 70 км. Цікавий момент: найбільша відстань, яку могла здолати керована бомба, – 94 км, – каже Коваленко.

Комплект JDAM застосовується для модернізації некерованих бомб масою від 230 кг до 910 кг.

– Вибуховий елемент, тобто бойова частина, в залежності від модифікації самої бомби може становити до 250 кг, – додає військовий експерт.

Що ж до точності бомб з комплектом JDAM, то відхилення від цілі може становити декілька метрів. Але з урахуванням їхньої потужності, це відхилення не має серйозного впливу на результативність та ефективність.

Ось що про застосування JDAM українськими військовими каже речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат:

– JDAM – це бомби західного зразка, якими українська авіація завдає успішних ударів по важливих ворожих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні. Хотілося б мати таких бомб більше – для успіхів на фронті.

Вартість комплекту JDAM становить $35 000 для бомби GBU-38 та $70 000 — для GBU-31.

Застосування JDAM в Україні

Перші повідомлення про передачу JDAM з’явились у ЗМІ в лютому 2023 року. Тоді ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси в розумні бомби.

Про перше застосування стало відомо на початку березня 2023 року. Американське видання The War Zone поширило повідомлення командувача Повітряних сил США в Європі та Африці Джеймса Гекера про передання Україні боєприпасів дальнього радіуса дії з GPS-наведенням, які можуть уражати цілі на відстані 72 км.

Видання зазначило, що йдеться саме про JDAM-ER. Проте, невідомо, яку саме кількість було передано Україні та з якої платформи її застосовують.

Офіційне підтвердження про застосування JDAM в Україні було 31 березня 2023 року речником командування Повітряних сил Юрієм Ігнатом.

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