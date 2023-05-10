Чем британские ракеты Storm Shadow отличаются от ATACMS: ответ эксперта

Ракеты Storm Shadow, которые Великобритания, вероятно, готовится передать Украине, сделают весомый вклад в проведение наступательных действий Сил обороны.

Об этом рассказал военный эксперт Антон Михненко в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, Storm Shadow, принятая на вооружение ВВС Великобритании, в свое время использовалась в Ираке и показала эффективные результаты по уничтожению наземных целей.

— Очень интересная крылатая ракета, которая летит, огибая поверхность, непосредственно перед целью она делает небольшую петлю вверх и затем спускается на цель, но перед тем включается тепловизионная головка самонаведения, которая сравнивает фото памяти ракеты с наземной целью. После того, как ракета убедится, что фото соответствует объекту в реальности, происходит нанесение удара, — говорит эксперт.

Михненко отмечает, что получение этих ракет ВСУ будет очень большим шагом, который позволит изменить характер боевых действий и уничтожать наземные цели РФ на оккупированных территориях. Так, оккупанты будут вынуждены рвать цепочки поставок, выводить корабли, а также бросать еще больше средств на прикрытие Крымского моста.

Также эксперт сравнил британские Storm Shadow с американскими ATACMS. По его словам, это принципиально разные ракеты.

Михненко отметил, что ATACMS — это баллистическая ракета наземного базирования, которая движется по баллистической траектории. То есть она поднимается вверх и пикирует на цель. Ее дальность – около 300 км, а скорость – около 1 300 м/с.

— А Storm Shadow — крылатая ракета воздушного базирования. Она движется по определенным координатам над поверхностью земли на высоте от 40 до 60 м. Скорость – около 1 тыс. км/ч. Эта ракета может быть запрограммирована на дальность 300 км, но может и стрелять на 500 км. В то же время британцы вряд ли дадут такую возможность, — добавляет он.

Эксперт подчеркнул, что ATACMS имеет более впечатляющую мощность, чем крылатая ракета Storm Shadow.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Великобритания, вероятно, готова прислать Киеву ракеты с дальностью действия до 300 км.

Источник: телемарафон

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