Чим британські ракети Storm Shadow відрізняються від ATACMS: відповідь експерта

Ракети Storm Shadow, які Велика Британія, ймовірно, готується передати Україні, зроблять вагомий внесок у проведення наступальних дій Сил оборони.

Про це розповів військовий експерт Антон Міхненко в етері телемарафону Єдині новини.

За його словами, Storm Shadow, прийнята на озброєння ВПС Великої Британії, свого часу використовувалась в Іраку і показала ефективні результати зі знищення наземних цілей.

– Дуже цікава крилата ракета, яка летить, огинаючи поверхню, безпосередньо перед ціллю вона робить невеличку петлю нагору і потім спускається на ціль, але перед тим вмикається тепловізійна головка самонаведення, яка порівнює фото в пам’яті ракети з наземною ціллю. Після того, як ракета переконається, що фото відповідає об’єкту в реальності, відбувається завдання удару, – каже експерт.

Міхненко зазначає, що отримання цих ракет ЗСУ буде дуже великим кроком, який дозволить змінити характер бойових дій і знищувати наземні цілі РФ на окупованих територіях. Так, окупанти будуть вимушені рвати ланцюжки постачання, виводити кораблі, а також кидати ще більше засобів на прикриття Кримського мосту.

Також експерт порівняв британські Storm Shadow з американськими ATACMS. За його словами, це принципово різні ракети.

Міхненко наголосив, що ATACMS – це балістична ракета наземного базування, яка рухається балістичною траєкторією. Тобто вона піднімається догори і пікірує на ціль. Її дальність – близько 300 км, а швидкість – приблизно 1 300 м/с.

– А Storm Shadow – крилата ракета повітряного базування. Вона рухається за визначеними координатами над поверхнею землі на висоті від 40 до 60 м. Швидкість – близько 1 тис. км/год. Ця ракета може бути запрограмована на дальність 300 км, але може й стріляти на 500 км. Водночас британці навряд чи дадуть таку можливість, – додає він.

Експерт наголосив, що ATACMS має більшу вражальну потужність, аніж крилата ракета Storm Shadow.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що Велика Британія, ймовірно, готова надіслати Києву ракети з дальністю дії до 300 км.

Джерело: телемарафон

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