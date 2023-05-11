Оккупанты провалили наступление в Бахмуте и в районе Авдеевки – Генштаб
11 мая наиболее ожесточенные бои идут за города Бахмут и Марьинка в Донецкой области.
В течение суток украинские защитники отбили 39 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Так, на Лиманском направлении у захватчиков провалилось наступление в районе Серебрянского лесничества.
Не увенчались успехом у оккупантов наступательные действия и в Бахмуте на одноименном направлении.
Так же безуспешным было наступление в районе Авдеевки.
Неудачными были наступательные действия армии РФ и в районе Новомихайловки на Шахтерском направлении.
Кроме того, подразделения Сил обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 10 мая украинские пилоты нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ.
Украинские защитники уничтожили пять вражеских беспилотников разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- один зенитно-ракетный комплекс,
- два района сосредоточения живой силы,
- один склад горюче-смазочных материалов,
- два артиллерийских подразделения на огневой позиции,
- станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 442-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников