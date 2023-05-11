Оккупанты провалили наступление в Бахмуте и в районе Авдеевки – Генштаб

11 мая наиболее ожесточенные бои идут за города Бахмут и Марьинка в Донецкой области.

В течение суток украинские защитники отбили 39 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, на Лиманском направлении у захватчиков провалилось наступление в районе Серебрянского лесничества.

Не увенчались успехом у оккупантов наступательные действия и в Бахмуте на одноименном направлении.

Так же безуспешным было наступление в районе Авдеевки.

Неудачными были наступательные действия армии РФ и в районе Новомихайловки на Шахтерском направлении.

Кроме того, подразделения Сил обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 10 мая украинские пилоты нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ.

Украинские защитники уничтожили пять вражеских беспилотников разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

один зенитно-ракетный комплекс,

два района сосредоточения живой силы,

один склад горюче-смазочных материалов,

два артиллерийских подразделения на огневой позиции,

станцию ​​радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 442-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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