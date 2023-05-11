Ночная воздушная тревога и контратака ВСУ под Бахмутом: 442-й день войны

11 мая, 0:41

В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва

В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Перед этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах в городе.