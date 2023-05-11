Илья Нежигай, редактор ленты
Ночная воздушная тревога и контратака ВСУ под Бахмутом: 442-й день войны
11 мая, 0:41
В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва
В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Перед этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах в городе.
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Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ
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