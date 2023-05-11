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Илья Нежигай, редактор ленты

Ночная воздушная тревога и контратака ВСУ под Бахмутом: 442-й день войны

Ночная воздушная тревога и контратака ВСУ под Бахмутом: 442-й день войны
11 мая, 0:41

В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва

В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Перед этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах в городе.

Война в Украине
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Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
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