Окупанти провалили наступ у Бахмуті та в районі Авдіївки – Генштаб

11 травня найзапекліші бої точаться за міста Бахмут і Мар’їнка в Донецькій області.

Упродовж доби українські захисники відбили 39 атак російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Так, на Лиманському напрямку в загарбників провалився наступ у районі Серебрянського лісництва.

Не увінчались успіхом в окупантів наступальні дії і в Бахмуті на однойменному напрямку.

Так само безуспішним був наступ у районі Авдіївки.

Невдалими були наступальні дії армії РФ і в районі Новомихайлівки, що на Шахтарському напрямку.

Крім того, підрозділи Сил оборони відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, 10 травня українські пілоти завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ.

Українські захисники знищили п’ять ворожих безпілотників різних типів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

один зенітно-ракетний комплекс,

два райони зосередження живої сили,

один склад паливно-мастильних матеріалів,

два артилерійські підрозділи на вогневій позиції,

станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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