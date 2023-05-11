Оккупанты покрыли огнем Херсон и населенные пункты рядом
Ночью 11 мая российские войска покрывали огнем Херсон и близлежащие населенные пункты.
Сообщения о вражеском обстреле начали поступать от местных жителей в половине четвертого утра.
Следует отметить, что воздушной тревоги в это время в регионе объявлено не было.
Так же было и накануне, когда руководитель областной военной администрации Александр Прокудин сообщал об обстреле города.
Официальных комментариев по поводу ночных событий пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 442-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников