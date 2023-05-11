Оккупанты покрыли огнем Херсон и населенные пункты рядом

Ночью 11 мая российские войска покрывали огнем Херсон и близлежащие населенные пункты.

Сообщения о вражеском обстреле начали поступать от местных жителей в половине четвертого утра.

Следует отметить, что воздушной тревоги в это время в регионе объявлено не было.

Так же было и накануне, когда руководитель областной военной администрации Александр Прокудин сообщал об обстреле города.

Официальных комментариев по поводу ночных событий пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 442-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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