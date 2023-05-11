Окупанти вкрили вогнем Херсон та населені пункти поряд
Уночі 11 травня російські війська вкривали вогнем Херсон та прилеглі населені пункти.
Повідомлення про ворожий обстріл почали надходити від місцевих жителів о пів на четверту ранку.
Варто наголосити, що повітряної тривоги в цей час у регіоні оголошено не було.
Так само було й напередодні, коли керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв про обстріл міста.
Офіційних коментарів щодо нічних подій поки що не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников