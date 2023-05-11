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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти вкрили вогнем Херсон та населені пункти поряд

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 11 травня російські війська вкривали вогнем Херсон та прилеглі населені пункти.

Повідомлення про ворожий обстріл почали надходити від місцевих жителів о пів на четверту ранку.

Варто наголосити, що повітряної тривоги в цей час у регіоні оголошено не було.

Так само було й напередодні, коли керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв про обстріл міста.

Офіційних коментарів щодо нічних подій поки що не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Новини Херсону, Херсон
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