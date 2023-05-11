Оккупанты за три дня вывезли в Бердянск почти 300 человек – Генштаб ВСУ
За последние три дня российская оккупационная администрация “эвакуировала” в Бердянск около 300 человек.
По данным, которые есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в город свозили местных жителей с временно захваченных территорий Запорожской области.
Среди этих почти 300 человек есть, в частности, и дети.
По информации украинской стороны, жители Токмака очень недовольны такой “эвакуацией”.
Люди жалуются, что россияне разместили их в ужасных бытовых условиях.
В помещениях нет окон, освещения, теплой воды и мебели.
Кроме того, захватчики запрещают “эвакуированным” возвращаться обратно в Токмак. Сколько такой запрет продлится, неизвестно.
Организовали так называемую эвакуацию и в Энергодаре для членов семей работников Запорожской атомной электростанции.
Семьи сотрудников ЗАЭС обещали вывезти на базы отдыха и в гостиницы Бердянска и Кирилловки, а вместо того вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.
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