Окупанти за три дні вивезли до Бердянська майже 300 людей – Генштаб ЗСУ

Упродовж останніх трьох днів російська окупаційна адміністрація “евакуювала” до Бердянська близько 300 людей.

За даними, які є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, до міста звозили місцевих жителів із тимчасово захоплених територій Запорізької області.

Серед цих майже 300 людей є, зокрема, й діти.

За інформацією української сторони, жителі Токмака дуже невдоволені такою “евакуацією”.

Люди скаржаться, що росіяни розмістили їх у жахливих побутових умовах.

У приміщеннях немає вікон, освітлення, теплої води та меблів.

Крім того, загарбники забороняють “евакуйованим” повертатися назад до Токмака. Скільки така заборона триватиме, невідомо.

Організували так звану евакуацію і в Енергодарі для членів сімей працівників Запорізької атомної електростанції.

Родини співробітників ЗАЕС обіцяли вивезти до баз відпочинку та готелів Бердянська й Кирилівки, а замість того вивезли до Ростовської області та розмістили в наметових містечках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.