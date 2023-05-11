Окупанти за три дні вивезли до Бердянська майже 300 людей – Генштаб ЗСУ
Упродовж останніх трьох днів російська окупаційна адміністрація “евакуювала” до Бердянська близько 300 людей.
За даними, які є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, до міста звозили місцевих жителів із тимчасово захоплених територій Запорізької області.
Серед цих майже 300 людей є, зокрема, й діти.
За інформацією української сторони, жителі Токмака дуже невдоволені такою “евакуацією”.
Люди скаржаться, що росіяни розмістили їх у жахливих побутових умовах.
У приміщеннях немає вікон, освітлення, теплої води та меблів.
Крім того, загарбники забороняють “евакуйованим” повертатися назад до Токмака. Скільки така заборона триватиме, невідомо.
Організували так звану евакуацію і в Енергодарі для членів сімей працівників Запорізької атомної електростанції.
Родини співробітників ЗАЕС обіцяли вивезти до баз відпочинку та готелів Бердянська й Кирилівки, а замість того вивезли до Ростовської області та розмістили в наметових містечках.
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