РФ ударила по Славянску из ЗРК С-300: в больнице скончалась бабушка
11 мая российская армия нанесла ракетный удар по Славянску Донецкой области.
Разрушениям подверглись две многоэтажки, пять частных домов, повреждены два автомобиля.
В ходе обстрела пострадали 93-летняя бабушка и ее 64-летняя дочь.
Впоследствии от полученных травм 93-летняя женщина скончалась в больнице.
На месте попадания работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики, а также все профильные службы.
Материалы, собранные правоохранителями, будут переданы в СБУ.
Очередное военное преступление россиян будет квалифицировано по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 442-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Полиция Донецкой области
Фото: Полиция Донецкой области
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников