РФ ударила по Славянску из ЗРК С-300: в больнице скончалась бабушка

11 мая российская армия нанесла ракетный удар по Славянску Донецкой области.

Разрушениям подверглись две многоэтажки, пять частных домов, повреждены два автомобиля.

В ходе обстрела пострадали 93-летняя бабушка и ее 64-летняя дочь.

Впоследствии от полученных травм 93-летняя женщина скончалась в больнице.

На месте попадания работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики, а также все профильные службы.

Материалы, собранные правоохранителями, будут переданы в СБУ.

Очередное военное преступление россиян будет квалифицировано по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 442-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Полиция Донецкой области

Фото: Полиция Донецкой области

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