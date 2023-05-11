РФ вгатила по Слов’янську із ЗРК С-300: у лікарні померла бабуся

11 травня російська армія завдала ракетного удару по Слов’янську Донецької області.

Руйнувань зазнали дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, пошкоджено два автомобілі.

Під час обстрілу постраждали 93-річна бабуся та її 64-річна дочка.

Згодом від отриманих травм 93-річна жінка померла в лікарні.

На місці влучання працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, а також усі профільні служби.

Матеріали, зібрані правоохоронцями, буде передано до СБУ.

Черговий воєнний злочин росіян буде кваліфіковано за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Поліція Донецької області

Фото: Поліція Донецької області

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