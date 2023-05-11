РФ вгатила по Слов’янську із ЗРК С-300: у лікарні померла бабуся
11 травня російська армія завдала ракетного удару по Слов’янську Донецької області.
Руйнувань зазнали дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, пошкоджено два автомобілі.
Під час обстрілу постраждали 93-річна бабуся та її 64-річна дочка.
Згодом від отриманих травм 93-річна жінка померла в лікарні.
На місці влучання працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, а також усі профільні служби.
Матеріали, зібрані правоохоронцями, буде передано до СБУ.
Черговий воєнний злочин росіян буде кваліфіковано за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Поліція Донецької області
Фото: Поліція Донецької області
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников