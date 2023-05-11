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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вгатила по Слов’янську із ЗРК С-300: у лікарні померла бабуся

Удар по Слов'янську 11 травня 2023

11 травня російська армія завдала ракетного удару по Слов’янську Донецької області.

Руйнувань зазнали дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, пошкоджено два автомобілі.

Під час обстрілу постраждали 93-річна бабуся та її 64-річна дочка.

Згодом від отриманих травм 93-річна жінка померла в лікарні.

На місці влучання працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, а також усі профільні служби.

Матеріали, зібрані правоохоронцями, буде передано до СБУ.

Черговий воєнний злочин росіян буде кваліфіковано за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Поліція Донецької області

Фото: Поліція Донецької області

Слов'янськ
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