В Запорожье прогремел взрыв: местные власти призывают идти в укрытие

В Запорожье прогремел по меньшей мере один взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев перед взрывом призвал горожан идти в укрытия.

Впрочем ни Куртев, ни другие представители власти или военные не комментировали информацию о взрыве.

Смотреть, где в Украине объявлена воздушная тревога, можно на онлайн карте на Фактах ICTV.

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