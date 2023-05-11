В Запорожье прогремел взрыв: местные власти призывают идти в укрытие
В Запорожье прогремел по меньшей мере один взрыв.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев перед взрывом призвал горожан идти в укрытия.
Впрочем ни Куртев, ни другие представители власти или военные не комментировали информацию о взрыве.
Смотреть, где в Украине объявлена воздушная тревога, можно на онлайн карте на Фактах ICTV.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников