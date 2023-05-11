У Запоріжжі пролунав вибух: місцева влада закликає йти в укриття

У Запоріжжі пролунав щонайменше один вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв перед вибухом закликав містян йти до укриттів.

Втім ані Куртєв, ані інші представники влади чи військові не коментували інформацію про вибух.

Дивитись, де в Україні оголошена повітряна тривога, можна на онлайн карті на Фактах ICTV.

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