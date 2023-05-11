В Украине создали подводный беспилотник Toloka: что о нем известно
Украина становится известной благодаря использованию нетрадиционных способов для борьбы с российским флотом в Черном море. Примером такого решения является подводный беспилотник Toloka TLK-150.
Об этом пишет Naval News.
Отмечено, что TLK-150 — это довольно небольшой дрон, длиной всего 2,5 метра.
Он имеет двойные двигатели, подруливающие на небольших крыловидных стабилизаторах и большой киль. В сочетании с другими конструктивными особенностями это должно обеспечить ему высокую маневренность.
Издание добавляет, что TLK-150 имеет высокую мачту с камерами и средствами связи. Не исключено, что камера может быть использована как перископ для сбора разведывательной информации вблизи вражеского берега. Это также может позволить осуществлять навигацию и наведение на цель для проведения атак.
— Недавно Украина закупила в нескольких странах подводные беспилотники. Большая часть из них касается разминирования, однако не исключено, что Украина могла их использовать для создания уникального TLK-150, — говорится в сообщении.
Naval News отмечает, что кроме TLK-150 Украина также имеет проекты двух больших моделей дронов — TLK-400 и TLK-1000.
Длина TLK-400 составляет 4-6 метров. Он также имеет корпус значительно большего диаметра, что означает большую дальность и полезную нагрузку. TLK-1000 достигает 12 метров в длину и имеет четыре двигателя. В то же время неизвестно, были ли построены эти проекты.
Фото: Милитарный
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