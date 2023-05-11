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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В Україні створили підводний безпілотник Toloka: що про нього відомо

В Україні створили підводний безпілотник Toloka: що про нього відомо

Україна стає відомою завдяки використанню нетрадиційних засобів боротьби з російським флотом у Чорному морі. Прикладом такого рішення є підводний безпілотник Toloka TLK-150.

Про це пише Naval News.

Зазначено, що TLK-150 – це доволі невеликий дрон завдовжки лише 2,5 метра.

Він має подвійні двигуни, що підрулюють на невеликих крилоподібних стабілізаторах, і великий кіль. У поєднанні з іншими конструктивними особливостями це має забезпечити йому високу маневровість.

Видання додає, що TLK-150 має високу щоглу з камерами та засобами зв’язку. Не виключено, що камера може бути використана як перископ для збору розвідувальної інформації поблизу ворожого берега. Це також може дати змогу здійснювати навігацію та наведення на ціль для проведення атак.

– Нещодавно Україна закупила в декількох країнах підводні безпілотники. Більша частина з них стосується розмінування, однак не виключено, що Україна могла їх використати для створення унікального TLK-150, – йдеться в повідомленні.

В Україні створили підводний безпілотник Toloka: що про нього відомо

Naval News

Naval News зазначає, що окрім TLK-150 Україна також має проєкти двох більших моделей дронів – TLK-400 та TLK-1000.

Довжина TLK-400 становить 4-6 метрів. Він також має корпус значно більшого діаметру, що означає більшу дальність і корисне навантаження. TLK-1000 сягає 12 метріву довжину і має чотири двигуни. Водночас невідомо, чи були побудовані ці більші проєкти.

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Фото: Мілітарний

Безпілотники, Війна в Україні, Україна
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