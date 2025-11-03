Крылатая ракета Storm Shadow совместного производства Франции и Великобритании есть в арсенале Сил обороны Украины.

Недавно Великобритания передала Украине партию крылатых ракет Storm Shadow, что позволит украинским силам и в дальнейшем наносить дальнобойные удары по территории России.

Что известно о ракетах Storm Shadow (SCALP), какие преимущества дают украинской армии перед врагом — смотрите в материале Фактов ICTV.

Storm Shadow: что известно

Storm Shadow – авиационная крылатая ракета, которая также может применяться с надводных платформ.

Великобритания является самым крупным пользователем данных ракет.

Носителями Storm Shadow являются Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale и прочие боевые самолеты.

Storm Shadow: когда разработали

Storm Shadow/SCALP — ракета производства фирмы MBDA (совместная англо-французская разработка). Первые стрельбы, которые увенчались успехом, прошли в 2000 году во Франции.

Storm Shadow могут использовать в любое время суток, а также при сложных метеоусловиях и применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Впервые ракета Storm Shadow была использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.

Storm Shadow: характеристики ракеты

масса: 1 300 кг;

длина: 5,1 м;

диаметр: 0,5 м;

боевая часть: 450 кг, типа BROACH;

дальность: свыше 250 км;

высота полета: 30-40 м;

скорость: 0,8 М (около 1 тыс. км/ч).

С помощью Storm Shadow ВСУ смогут удерживать Крым и Керченский мост под полным огневым контролем, рассказал военный обозреватель Денис Попович.

— Гипотетически можно предположить, что мы получили ракеты с радиусом действия до 300 км. Вот возьмем какие-то позиции украинской армии возле Херсона. Там по прямой в Крым где-то километров 80-90. Вот у нас 300 км, можете себе представить, куда может достать эта ракета, – сказал Попович.

Запуск Storm Shadow — Воздушные Силы показали видео

В августе 2024 года Воздушные Силы ВСУ впервые показали запуск этой ракеты с фронтового бомбардировщика Су-24.

В частности снято, как сбросы осуществляются с высоты близкой до 500 метров на дозвуковой скорости, при этом Су-24 не выполняют противозенитный маневр с разворотом и отходом на форсаже.

Сколько таких ракет нужно, чтобы разбить Крымский мост

Ракета Storm Shadow может проходить противовоздушную оборону противника.

По предварительным расчетам, около 10 таких ракет смогут прервать российское сообщение по мосту через Керченский пролив, сказал военный эксперт Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, эта ракета сверхмощная при общем весе до 1,4 тыс. кг, имеет боевую головку, которая начинена взрывчатым веществом в 460 кг, способна проходить ПВО противника путем прохождения участков на сверхнизкой высоте и имеет определенные средства для преодоления радиоэлектронных средств борьбы.

Он отметил, что это – очень точная ракета, которая использует для маршрута систему коррекции по наземным объектам, а на последнем участке Storm Shadow сбрасывает колпак с боевой головки и наводится на объект с помощью оптико-электронной системы.

