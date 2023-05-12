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Илья Нежигай, редактор ленты

Зеленский поблагодарил воинов и анонсировал важные новости для обороны

Зеленский поблагодарил воинов и анонсировал важные новости для обороны
Фото: Офис президента

Украину ждут очень важные новости в ближайшее время.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 11 мая.

Президент сообщил, что сегодня был на связи с командующими и разведкой.

— Провел несколько совещаний по нашим международным усилиям. Скоро смогу объявить очень важные новости для нашей обороны, для наших отношений с партнерами, — сказал он.

Отдельно Зеленский заявил, что имел встречу со спецсоветником президента Бразилии по международным вопросам.

— Обсудили возможность проведения саммита в формате Украина — Латинская Америка. Еще раз подчеркнул свое приглашение для президента Бразилии посетить нашу страну и увидеть героизм украинцев собственными глазами, нашу реальную настроенность на мир для всей украинской земли, для всех наших городов и общин, которые сейчас подвергаются ударам российских террористов, — сообщил он.

Владимир Зеленский напомнил, что формула мира, которую Украина предложила миру еще в прошлом году, сейчас стала только актуальнее.

— Это единственный комплексный и единственный реалистичный план возвращения спокойствия не только нашему народу, но и всем народам планеты, которые стремятся к жизни без агрессий, — сказал он.

Украинский глава государства заявил, что также сегодня одобрил комплексный стратегический план реформирования системы правопорядка — всех правоохранительных органов и прокуратуры. Документ рассчитан на время до 2027 года.

— Если говорить просто, мы должны обеспечить такую систему обеспечения справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет отвечать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС, — добавляем нашей готовности реализовать эту цель, и, что не менее важно, — гарантируем те основы нового общественного договора, которые очевидно очерчиваются сейчас при защите нашего государства, — сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина должна стать и уже стала местом силы Европы и всего свободного мира.

— И это ответ на вопрос, какую Украину после войны мы строим. Государство, которое уважает своих людей и которое уважают в мире. Государство, чей пример жизни уважают все. Путь к этому начинается сейчас, — сказал он.

Владимир Зеленский начал свое обращение с того, что имеет “почетное и очень приятное” задание.

— Имею честь поблагодарить наших воинов и подразделения, которые особенно отличились в защите государства с начала этой недели, — сказал он.

От отметил воинов из оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) Хортица — 3 и 5 отдельные штурмовые бригады и 28 отдельная механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего Похода.

— Спасибо всем вам, ребята, — каждому солдату, сержанту и офицеру — за чрезвычайно успешные действия по уничтожению оккупантов. Очень хороший результат, — сказал он.

Отдельно президент Украины прокомментировал ОСУВ Таврия, где отмечены были воины 44-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Даниила Апостола, 55-й отдельной артиллерийской бригады Запорожская Сечь, 59 отдельная мотопехотная бригада им. Якова Гандзюка и 79 отдельная бригада ДШВ.

Что касается ОСУВ Одесса, то президент поблагодарил бойцов 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова “за отличные результаты в уничтожении мест сосредоточения врага”.

Отдельно Зеленский отметил артиллерийские расчеты 63 отдельной механизированной бригады.

— Умеют ребята минусовать вражескую технику на поле боя. Каждый ваш точный удар, наши герои, — это сохраненные жизни украинцев, — сказал президент.

Украинский лидер отдельно отметил подразделения Национальной гвардии Украины. В частности, воинов 1 и 14 бригад оперативного назначения Нацгвардии. По словам президента, они, вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины, защищают государство в Донецкой и Луганской областях.

Президент сообщил, что сегодня подписал новый указ о награждении украинских воинов государственными наградами.

— Это образцово отважные военнослужащие наших Десантно-штурмовых войск. 134 воина… 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, 46 отдельная аэромобильная бригада, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада, 132 отдельный разведывательный батальон, 148 отдельный артиллерийский дивизион и 199 учебный центр ДШВ.

— Каждое из всех этих наименований, каждое из всех этих подразделений — это честь, это гордость Украины, это героизм наших людей. Героизм, который навсегда делает Украину свободной. Выстояв сейчас, освобождая нашу землю сейчас, давая Украине победы сейчас, каждый и каждая, кто сражается ради Украины, дает свободу и всем новым поколениям нашего народа, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда на украинской земле не будут господствовать чужие флаги и никогда украинцы не будут отданы на порабощение.

— Стойкость в боях сейчас, мощность в наших активных действиях, отвага и меткость наших воинов ежедневно и еженощно — это независимость Украины, которая будет всегда. Которую мы усиливаем и будем усиливать, — резюмировал он.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ
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