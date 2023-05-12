Зеленський подякував воїнам і анонсував важливі новини для оборони

Україну чекають дуже важливі новини найближчим часом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 11 травня.

Президент повідомив, що сьогодні був на звʼязку з командувачами та розвідкою.

– Провів кілька нарад щодо наших міжнародних зусиль. Скоро зможу оголосити дуже важливі новини для нашої оборони, для наших відносин із партнерами, – сказав він.

Окремо Зеленський заявив, що мав зустріч зі спецрадником президента Бразилії з міжнародних питань.

– Обговорили можливість проведення саміту у форматі Україна – Латинська Америка. Ще раз підкреслив своє запрошення для президента Бразилії відвідати нашу країну та побачити героїзм українців на власні очі, нашу реальну налаштованість на мир для всієї української землі, для всіх наших міст і громад, які зараз зазнають ударів російських терористів, – повідомив він.

Володимир Зеленський нагадав, що формула миру, яку Україна запропонувала світу ще торік, зараз стала лише актуальнішою.

– Це єдиний комплексний і єдиний реалістичний план повернення спокою не лише нашому народу, а й усім народам планети, які прагнуть життя без агресій, – сказав він.

Український глава держави заявив, що також сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування системи правопорядку – усіх правоохоронних органів та прокуратури. Документ розраховано на час до 2027 року.

– Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС, – додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, – гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави, – сказав він.

Президент наголосив, що Україна має стати і вже стала місцем сили Європи та всього вільного світу.

– І це відповідь на питання, яку Україну після війни ми будуємо. Державу, яка поважає своїх людей та яку поважають у світі. Державу, чий приклад життя шанують усі. Шлях до цього починається зараз, – сказав він.

Володимир Зеленський почав своє звернення з того, що має “почесне і дуже приємне” завдання.

– Маю честь подякувати нашим воїнам і підрозділам, які особливо відзначились у захисті держави від початку цього тижня, – сказав він.

Від відзначив воїнів з оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця – 3 і 5 окремі штурмові бригади та 28 окрема механізована бригада ім. Лицарів Зимового Походу.

– Дякую всім вам, хлопці, – кожному солдату, сержанту й офіцеру – за надзвичайно успішні дії зі знищення окупантів. Дуже добрий результат, – сказав він.

Окремо президент України прокоментував ОСУВ Таврія, де відзначені були воїни 44-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Данила Апостола, 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ, 59 окрема мотопіхотна бригада ім. Якова Гандзюка та 79 окрема бригада ДШВ.

Щодо ОСУВ Одеса, то президент подякував бійцям 406-ї окремої артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова “за чудові результати у знищенні місць зосередження ворога”.

Окремо Зеленський відзначив артилерійські розрахунки 63 окремої механізованої бригади.

– Уміють хлопці мінусувати ворожу техніку на полі бою. Кожен ваш влучний удар, наші герої, – це збережені життя українців, – сказав президент.

Український лідер окремо відзначив підрозділи Національної гвардії України. Зокрема, воїнів 1 та 14 бригад оперативного призначення Нацгвардії. За словами президента, вони, разом із усіма силами оборони та безпеки України, захищають державу на Донеччині та Луганщині.

Президент повідомив, що сьогодні підписав новий указ про відзначення українських воїнів державними нагородами.

– Це взірцево відважні військовослужбовці наших Десантно-штурмових військ. 134 воїни… 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, 46 окрема аеромобільна бригада, 95 окрема десантно-штурмова бригада, 132 окремий розвідувальний батальйон, 148 окремий артилерійський дивізіон та 199 навчальний центр ДШВ.

– Кожне з усіх цих найменувань, кожен з усіх цих підрозділів – це честь, це гордість України, це героїзм наших людей. Героїзм, який назавжди робить Україну вільною. Вистоявши зараз, звільняючи нашу землю зараз, даючи Україні перемоги зараз, кожен і кожна, хто бʼється заради України, дає свободу й усім новим поколінням нашого народу, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що ніколи на українській землі не пануватимуть чужі прапори й ніколи українців не буде віддано на поневолення.

– Стійкість у боях зараз, потужність у наших активних діях, відвага та влучність наших воїнів щодня й щоночі – це незалежність України, яка буде завжди. Яку ми посилюємо й будемо посилювати, – резюмував він.

Джерело : Офіс президента

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