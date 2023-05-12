Бегут от контрнаступления: на выезде из Донецкой области в РФ образовались километровые пробки
На границах из оккупированной Донецкой области в Россию была замечена длинная очередь из автомобилей, которые убегают, вероятно, из-за ожидания украинского контрнаступления.
Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, в течение 11 мая можно было увидеть “десятикилометровую очередь” желающих сбежать из оккупированной Донетчины и не только.
Андрющенко указал, что большая очередь образовалась на выезде в Россию возле Новоазовска, что является ближайшим к границам РФ населенным пунктом на юге Донецкой области.
— Ничего особенного. Паники нет, — иронично прокомментировал Андрющенко.
Примечательно, что об огромных очередях говорят и в чатах Новоазовска, где обсуждают работу КПП на территорию России. В чатах пишут, что очередь на выезд “очень большая” и такого “давненько не было”.
Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в Скадовске Херсонской области оккупанты сворачивают деятельность “районной и городской администраций” и бегут из временно оккупированного города.
Кроме того, в ряде населенных пунктов временно оккупированной части Запорожской области оккупанты объявили эвакуацию. Генштаб сообщал о попытках россиян вывезти украинских детей вместе с родителями.
В частности, мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что в городе представители оккупационных администраций взяли бессрочные отпуска, а сами оккупанты спешно покидают город, забирая с собой технику.
По данным Федорова, в течение прошлой недели россияне пытались вывезти гражданских украинцев из более 18 городов и поселков Украины, которые временно находятся под контролем врага.
Источник: Андрющенко Time
Фото: УНІАН/ Андрющенко Time
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов