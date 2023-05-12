Бегут от контрнаступления: на выезде из Донецкой области в РФ образовались километровые пробки

На границах из оккупированной Донецкой области в Россию была замечена длинная очередь из автомобилей, которые убегают, вероятно, из-за ожидания украинского контрнаступления.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в течение 11 мая можно было увидеть “десятикилометровую очередь” желающих сбежать из оккупированной Донетчины и не только.

Андрющенко указал, что большая очередь образовалась на выезде в Россию возле Новоазовска, что является ближайшим к границам РФ населенным пунктом на юге Донецкой области.

— Ничего особенного. Паники нет, — иронично прокомментировал Андрющенко.

Примечательно, что об огромных очередях говорят и в чатах Новоазовска, где обсуждают работу КПП на территорию России. В чатах пишут, что очередь на выезд “очень большая” и такого “давненько не было”.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в Скадовске Херсонской области оккупанты сворачивают деятельность “районной и городской администраций” и бегут из временно оккупированного города.

Кроме того, в ряде населенных пунктов временно оккупированной части Запорожской области оккупанты объявили эвакуацию. Генштаб сообщал о попытках россиян вывезти украинских детей вместе с родителями.

В частности, мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что в городе представители оккупационных администраций взяли бессрочные отпуска, а сами оккупанты спешно покидают город, забирая с собой технику.

По данным Федорова, в течение прошлой недели россияне пытались вывезти гражданских украинцев из более 18 городов и поселков Украины, которые временно находятся под контролем врага.

Источник: Андрющенко Time

Фото: УНІАН/ Андрющенко Time

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