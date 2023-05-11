Зерновое соглашение могут продлить на 2 месяца – Чавушоглу

Черноморская зерновая инициатива, срок действия которой вскоре истекает, может быть продлена еще на два месяца.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Это решение может быть принято на встрече между делегациями заместителей министров обороны Турции, России, Украины и представителей ООН в Стамбуле.

Ожидается, что на встрече будет обговариваться ряд вопросов, в том числе эвакуация некоторых кораблей под флагом Турции и детали продления зернового соглашения, а также его важность для содействия стабильности в Африке.

Напомним, что 6 мая в Стамбуле представители Совместного координационного центра (СКЦ) России, Украины, Турции и ООН не смогли достичь соглашения о продолжении экспорта украинского зерна из портов Черного моря.

Источник: Daily Sabah

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