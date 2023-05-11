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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зернову угоду можуть продовжити на 2 місяці – Чавушоглу

зерно, пшениця
Фото: Pexels

Чорноморська зернова ініціатива, термін дії якої незабаром закінчується, може бути продовжена ще на два місяці.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Таке рішення може бути ухвалено на зустрічі між делегаціями заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представників ООН у Стамбулі.

Очікується, що на зустрічі буде обговорено низку питань, зокрема евакуацію деяких кораблів під прапором Туреччини та деталі продовження зернової угоди, а також її важливість для сприяння стабільності в Африці.

Нагадаємо, що 6 травня у Стамбулі представники Спільного координаційного центру (СКЦ) Росії, України, Туреччини та ООН не змогли досягти угоди про продовження експорту українського зерна з портів Чорного моря.

Джерело: Daily Sabah

Зерно, Мевлют Чавушоглу, ООН, Росія, Туреччина, Україна, Чорноморська зернова ініціатива
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