Малиновская Ангелина, редактор ленты
Премьер-министр Литвы призвала отказаться от табу в поставках Украине оружия
Союзникам Украины нужно перестать думать о “красных линиях” в предоставлении оружия для защиты от российской агрессии.
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
— Защищая свободу, мы не должны думать о табу в деле военной помощи, — подчеркнула она.
По словам главы литовского правительства, украинским военным необходимо передать все необходимое оружие, включая истребители и ракетные системы большой дальности.
– Мы должны помочь Украине победить в войне. Это единственный путь к устойчивому миру, предотвращению новой войны в Европе, — отметила Шимоните.
Напомним, что ранее Литва доставила в Украину шесть внедорожников Land Rover и продовольственные пайки для военных.
Источник: LRT
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