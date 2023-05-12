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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Премьер-министр Литвы призвала отказаться от табу в поставках Украине оружия

Премьер-министр Литвы призвала отказаться от табу в поставках Украине оружия
Фото: УНИАН

Союзникам Украины нужно перестать думать о “красных линиях” в предоставлении оружия для защиты от российской агрессии.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

— Защищая свободу, мы не должны думать о табу в деле военной помощи, — подчеркнула она.

По словам главы литовского правительства, украинским военным необходимо передать все необходимое оружие, включая истребители и ракетные системы большой дальности.

– Мы должны помочь Украине победить в войне. Это единственный путь к устойчивому миру, предотвращению новой войны в Европе, — отметила Шимоните.

Напомним, что ранее Литва доставила в Украину шесть внедорожников Land Rover и продовольственные пайки для военных.

Источник: LRT

Война в Украине, Военная техника, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Литва, Російська агресія
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