Литва доставила в Украину шесть внедорожников Land Rover и продовольственные пайки для военных.

Об этом на своей странице в Twitter написал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

— Сегодня вечером Литва доставила еще шесть внедорожников Land Rover и военные продовольственные пайки в Украину. Все нужно для поддержки мобильности, — написал он.

Tonight ???????? @LTU_Army delivered six more Land Rover off road vehicles and military food rations to ????????. Everything is needed to support mobility. pic.twitter.com/D9oA2gniLW — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 29, 2023

В начале апреля текущего года министр обороны Анушаускас анонсировал пакет помощи Украине на сумму €41 млн.

Кроме того, парламент Литвы 6 апреля единогласно принял резолюцию по летнему саммиту НАТО в Вильнюсе, которая включает официальное приглашение Украине присоединиться к Альянсу.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее призывал разработать конкретные механизмы интеграции Украины в НАТО, а не повторять “заезженные фразы” об открытых дверях НАТО.

Перед этим, еще в марте 2023 года, Сейм Литвы единогласно признал воюющую против Украины частную военную компанию Вагнера террористической организацией.

От Литвы Украине также были поставлены зенитные орудия L-70, благодаря которым можно уничтожать вражеские вертолеты, БПЛА и самолеты на расстоянии до 5 км, при этом игнорируя погодные условия.

Фото: Arvydas Anušauskas

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