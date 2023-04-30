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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Украина получила от Литвы новую партию внедорожников Land Rover

Украина получила от Литвы новую партию внедорожников Land Rover

Литва доставила в Украину шесть внедорожников Land Rover и продовольственные пайки для военных.

Об этом на своей странице в Twitter написал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

— Сегодня вечером Литва доставила еще шесть внедорожников Land Rover и военные продовольственные пайки в Украину. Все нужно для поддержки мобильности, — написал он.

В начале апреля текущего года министр обороны Анушаускас анонсировал пакет помощи Украине на сумму €41 млн.

Кроме того, парламент Литвы 6 апреля единогласно принял резолюцию по летнему саммиту НАТО в Вильнюсе, которая включает официальное приглашение Украине присоединиться к Альянсу.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее призывал разработать конкретные механизмы интеграции Украины в НАТО, а не повторять “заезженные фразы” об открытых дверях НАТО.

Перед этим, еще в марте 2023 года, Сейм Литвы единогласно признал воюющую против Украины частную военную компанию Вагнера террористической организацией.

От Литвы Украине также были поставлены зенитные орудия L-70, благодаря которым можно уничтожать вражеские вертолеты, БПЛА и самолеты на расстоянии до 5 км, при этом игнорируя погодные условия.

Фото: Arvydas Anušauskas

Литва, Україна
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