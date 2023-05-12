Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Прем’єр-міністр Литви закликала відмовитися від табу стосовно постачання Україні зброї
Союзникам України потрібно припинити думати про “червоні лінії” щодо надання зброї для захисту від російської агресії.
Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
– Захищаючи свободу, ми не повинні думати про табу у справі військової допомоги, – наголосила вона.
За словами глави литовського уряду, українським військовим необхідно передати всю необхідну зброю, зокрема винищувачі та ракетні системи великої дальності.
– Ми повинні допомогти Україні перемогти у війні. Це єдиний шлях до сталого миру, запобігання новій війні в Європі, – зазначила Шимоніте.
Нагадаємо, що раніше Литва доставила в Україну шість позашляховиків Land Rover і продовольчі пайки для військових.
Джерело: LRT
Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Литва, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.