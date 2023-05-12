Прем’єр-міністр Литви закликала відмовитися від табу стосовно постачання Україні зброї

Союзникам України потрібно припинити думати про “червоні лінії” щодо надання зброї для захисту від російської агресії.

Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

– Захищаючи свободу, ми не повинні думати про табу у справі військової допомоги, – наголосила вона.

За словами глави литовського уряду, українським військовим необхідно передати всю необхідну зброю, зокрема винищувачі та ракетні системи великої дальності.

– Ми повинні допомогти Україні перемогти у війні. Це єдиний шлях до сталого миру, запобігання новій війні в Європі, – зазначила Шимоніте.

Нагадаємо, що раніше Литва доставила в Україну шість позашляховиків Land Rover і продовольчі пайки для військових.

Джерело: LRT

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