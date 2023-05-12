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Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

РФ отказалась от идеи окружить украинские силы в Бахмуте – ISW

РФ отказалась от идеи окружить украинские силы в Бахмуте – ISW
Фото: Getty Images

Развертывание низкоквалифицированных российских сил на флангах вокруг Бахмута свидетельствует о том, что Минобороны РФ отказалось от цели окружить там значительное количество украинских сил. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны ISW.

По мнению экспертов, Минобороны РФ, вероятно, приступило к деприоритизации усилий на Бахмутском направлении в январе 2023 года, когда остановило вербовку заключенных ПВК Вагнер, что побудило Пригожина активизировать усилия в районе Соледара-Бахмута в январе и публично, начиная с февраля 2 жаловаться на отсутствие поддержки со стороны Минобороны.

В марте и апреле Минобороны РФ на короткое время выделило больше ресурсов на линию фронта в Бахмуте, отправив туда танки Т-90 и воздушно-десантные войска, а также отправив мобилизованных резервистов в ПВК Вагнер. А уже 24 апреля Пригожин заявил, что МО развернуло лишь нерегулярные и неквалифицированные подразделения по удержанию флангов вокруг Бахмута.

Как говорится в отчете, неспособность этих подразделений выполнить даже такую ограниченную миссию указывает на то, что российские фланги вокруг Бахмута и на других подобных укомплектованных участках фронта уязвимы для украинских контрударов.

В ISW отметили, что разделение сил МО Украины в сочетании с изменениями на поле боя также свидетельствует о том, что опасность российского окружения значительных украинских сил в Бахмуте, вероятно, прошла.

Эксперты считают, что силы ЧВК Вагнера, вероятно, продолжат вести лобовые атаки в Бахмуте, что позволит украинским войскам провести организованный отход из угрожающих районов и не столкнуться с масштабным окружением.

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Источник: ISW
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