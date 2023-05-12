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Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

РФ відмовилася від ідеї оточити українські сили у Бахмуті – ISW

РФ відмовилася від ідеї оточити українські сили у Бахмуті – ISW
Фото: Getty Images

Розгортання низькокваліфікованих російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що Міноборони РФ відмовилося від мети оточити там значну кількість українських сил. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

На думку експертів, Міноборони РФ, ймовірно, розпочало депріоритизацію зусиль на Бахмутському напрямку у січні 2023 року, коли зупинило вербування в’язнів ПВК Вагнер, що спонукало Пригожина активізувати зусилля в районі Соледара-Бахмута в січні та публічно, починаючи з лютого 2023 року, скаржитися на відсутність підтримки з боку Міноборони.

У березні та квітні Міноборони РФ на короткий час виділило більше ресурсів на лінію фронту в Бахмуті, відправивши туди танки Т-90 і повітряно-десантні війська, а також відрядивши мобілізованих резервістів до ПВК Вагнер. А вже 24 квітня Пригожин заявив, що МО розгорнуло лише нерегулярні та некваліфіковані підрозділи для утримання флангів навколо Бахмута.

Як йдеться у звіті, нездатність цих підрозділів виконати навіть таку обмежену місію свідчить про те, що російські фланги навколо Бахмута та на інших подібних укомплектованих ділянках фронту є вразливими для українських контрударів.

В ISW зазначили, що розподіл сил МО України в поєднанні зі змінами на полі бою також свідчить про те, що небезпека російського оточення значних українських сил в Бахмуті, ймовірно, минула.

Експерти вважають, що сили ПВК Вагнера, ймовірно, продовжать вести лобові атаки в Бахмуті, що дасть змогу українським військам провести організований відхід із загрозливих районів і не зіткнутися з масштабним оточенням.

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Джерело: ISW
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