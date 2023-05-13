Германия готовит для Украины самый большой пакет помощи за время войны: какое оружие туда войдет

Правительство Германии готовит новый пакет военной помощи для Украины на общую сумму около €2,7 млрд. Это будет крупнейший пакет, который предоставит Берлин с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на правительственные источники. Возможность получения этого пакета подтвердил в своем Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

– Танки, беспилотники, противовоздушная оборона… Федеральное правительство хочет существенно расширить поддержку Киева самой большой поставкой оружия с начала войны, — отмечает издание.

По информации журналистов, вооружение будет поступать “в ближайшие недели и месяцы”.

По предварительным данным, в пакет помощи войдут:

20 боевых машин пехоты Мардер (БМП Marder);

30 боевых танков Leopard 1;

15 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard;

200 разведывательных беспилотников;

4 дополнительных зенитно-ракетных комплекса IRIS-T и боеприпасы к ним;

большое количество артиллерийских боеприпасов;

более 200 единиц боевой бронированной и материально-технической техники (около 100 бронемашин и 100 автомобилей тылового обеспечения).

Отмечается, что немецкое правительство сосредотачивается на укреплении системы противовоздушной обороны Украины. Поэтому Берлин планирует передать еще четыре системы ПВО Iris-T-SLM, двенадцать пусковых установок Iris-T-SLS, а также сотни управляемых ракет для них.

А несколько сотен БпЛА должны помочь украинской армии в разведке вражеских позиций.

По информации Spiegel, новый пакет должен стать символом солидарности Германии с Украиной. О нем могут объявить параллельно с вручением Международной премии имени Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Церемония вручения запланирована на воскресенье, 14 мая, в Аахене. Пока что неизвестно, прибудет ли туда украинский лидер.

Источник: Tagesschau, ZDF

Источник : Spiegel

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.