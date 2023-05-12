Rheinmetall и Укроборонпромом заключили контракт на создание танкового завода

Немецкий концерн Rheinmetall совместно с Укроборонпромом создаст в Украине предприятие по ремонту и производству танков. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Директор концерна Армин Паппергер в комментарии изданию сказал, что контракты уже подписаны.

По его словам, Украина получит выгоду от такого сотрудничества в виде комплексной передачи технологий и поставок военного оборудования из Германии.

— Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки в Украине. Концерн основал с этой целью совместное предприятие с украинской государственной компанией Укроборонпром. Партнеры рассматривают возможность строительства нового завода, — пишет издание со ссылкой на источники.

Сообщается, что Rheinmetall будет иметь 51% в новой компании, а также возьмет на себя управление ею. Отмечается, что это может быть полностью новый завод, построенный с нуля.

В Укроборонпроме пока не комментировали публикацию Handelsblatt.

9 мая в Rheinmetall заявили, что намерены производить танки, ПВО и снаряды в Украине. Тогда гендиректор концерна заявил, что эта помощь нашей стране рассчитана на среднесрочную и долгосрочную перспективы для возможности самостоятельно защититься. Инвестиции в будущие заводы будут поступать от Украинского государства.

Фото: Rheinmetall

Источник: Handelsblatt

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