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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Німеччина готує для України найбільший пакет допомоги за час війни: яка зброя туди увійде

Leopard
Фото: Getty Images

Уряд Німеччини готує новий пакет військової допомоги для України на загальну суму близько €2,7 млрд. Це буде найбільший пакет, який надасть Берлін від початку повномасштабної війни.

Про це інформує німецьке видання Spiegel із посиланням на урядові джерела. Можливість отримання цього пакету також підтвердив у своєму Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Танки, безпілотники, протиповітряна оборона… Федеральний уряд хоче суттєво розширити підтримку Києва найбільшою поставкою зброї від початку війни, – зазначає видання.

За інформацією журналістів, озброєння надходитиме “протягом найближчих тижнів та місяців”.

За попередніми даними, до пакету допомоги увійдуть:

  • 20 бойових машин піхоти Мардер (БМП Marder);
  • 30 бойових танків Leopard 1;
  • 15 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard;
  • 200 розвідувальних безпілотників;
  • 4 додаткові зенітно-ракетні комплекси IRIS-T та боєприпаси до них;
  • велика кількість артилерійських боєприпасів;
  • понад 200 одиниць бойової броньованої та матеріально-технічної техніки (близько 100 бронемашин та 100 автомобілів тилового забезпечення).

Зазначається, що німецький уряд зосереджується на зміцненні системи протиповітряної оборони України. Саме тому Берлін планує передати ще чотири системи ППО Iris-T-SLM, дванадцять пускових установок Iris-T-SLS, а також сотні керованих ракет для них.

А кілька сотень БпЛА мають допомогти українській армії в розвідці ворожих позицій.

За інформацією Spiegel, новий пакет має стати символом солідарності Німеччини з Україною. Про нього можуть оголосити паралельно з врученням Міжнародної премії імені Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському.

Церемонія вручення запланована на неділю, 14 травня, в Аахені. Наразі невідомо, чи прибуде туди український лідер.

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Німеччина готує для України найбільший пакет допомоги за час війни: яка зброя туди увійде

Джерело: Tagesschau, ZDF

Джерело: Spiegel
Війна в Україні, Летальна зброя, Німеччина
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