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Начинается “контрСВО”: Подоляк о падении самолетов в России

Начинается “контрСВО”: Подоляк о падении самолетов в России
Фото: Офис президента

То, что сейчас начинается в России, это ничто иное как “контрСВО”, и оно в дальнейшем будет только нарастать.

Об этом во время Єдиних новин заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Они (россияне, — Ред.) искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: “А нас за что?”, — сказал советник.

При этом он заметил, что, по словам самих же россиян, у них нет никакой войны, ведь это просто начинается “контрСВО”.

— Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никакой войны, у вас там начинается “контрСВО” и оно будет только увеличивать объемы, и вы будете все больше убивать друг друга, — говорит он.

Напомним, что 14 мая в Клинцовском районе Брянской области России упал вертолет из-за “возгорания двигателя”. Позже появилась информация, что аварию потерпели еще один вертолет и два истребителя Су-34 и Су-35.

Война в Украине, Гелікоптер, Михаил Подоляк, Россия
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