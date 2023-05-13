Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Не только технический сбой: эксперт назвал возможные причины инцидента с Bayraktar над Киевом
Россия
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

В российских Клинцах Брянской области упал вертолет и Су-34 — росСМИ

В российских Клинцах Брянской области упал вертолет и Су-34 — росСМИ

В Клинцовском районе Брянской области России упал вертолет из-за загоревшегося двигателя.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Сообщается, что обломки вертолета, который упал в Клинцах, пока не обнаружены. Информация о крушении поступила от очевидцев.

Также есть информация, что вертолет был сбит – люди слышали взрыв перед падением.

Позже пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что около села Сурецкий Муравей Клинцовского района якобы упал еще один вертолет.

Обновлено в 14:14. Стало известно, что вторым летательным объектом, который упал, был не вертолет, а истребитель Су-34.

Российское агентство ТАСС сообщает, что два человека погибли при падении вертолета Ми-8 в Брянской области. Пострадавших жителей в Клинцах, где упал вертолет, предварительно, нет.

Читайте также
За прошедшие сутки ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть дронов — Генштаб
російський гвинтокрил Мі-24

Фото: скриншот

Вертолет, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
У нас был единственный вариант, и это сработало: Залужный о начале вторжения РФ
Валерій Залужний
В ООН не имеют запасного плана на случай, если Россия выйдет из зернового соглашения
В российских Клинцах Брянской области упал вертолет и Су-34 — росСМИ
Правительство ЮАР уверяет, что не утверждало поставок оружия России
В российских Клинцах Брянской области упал вертолет и Су-34 — росСМИ
Кабмин запретил осуществлять публичные закупки у граждан РФ и Беларуси
Кабмін
ЕС предлагает прекратить поставки нефти РФ в Германию и Польшу
В российских Клинцах Брянской области упал вертолет и Су-34 — росСМИ
Видео
Экономика
Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня

Нардеп рассказал, на сколько вырастут платежки украинцев за электроэнергию.

Марта Бондаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
В российских Клинцах Брянской области упал вертолет и Су-34 — росСМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (12.05.2023)
В российских Клинцах Брянской области упал вертолет и Су-34 — росСМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (12.05.2023)
В российских Клинцах Брянской области упал вертолет и Су-34 — росСМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (12.05.2023)
В российских Клинцах Брянской области упал вертолет и Су-34 — росСМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь