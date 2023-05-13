В российских Клинцах Брянской области упал вертолет и Су-34 — росСМИ
В Клинцовском районе Брянской области России упал вертолет из-за загоревшегося двигателя.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Сообщается, что обломки вертолета, который упал в Клинцах, пока не обнаружены. Информация о крушении поступила от очевидцев.
Также есть информация, что вертолет был сбит – люди слышали взрыв перед падением.
Позже пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что около села Сурецкий Муравей Клинцовского района якобы упал еще один вертолет.
Обновлено в 14:14. Стало известно, что вторым летательным объектом, который упал, был не вертолет, а истребитель Су-34.
Российское агентство ТАСС сообщает, что два человека погибли при падении вертолета Ми-8 в Брянской области. Пострадавших жителей в Клинцах, где упал вертолет, предварительно, нет.
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