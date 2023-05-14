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Починається “контрСВО”: Подоляк про падіння літаків в Росії

Починається “контрСВО”: Подоляк про падіння літаків в Росії
Фото: Офіс президента

Те, що зараз починається в Росії це ніщо інше як “контрСВО”, і воно надалі буде лише наростати.

Про це під час телемарафону Єдині новини заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Вони (росіяни, – Ред.) щиро вважають, що мали повне право атакувати нашу територію, а коли це починається у них, то вони питають: “А нас то за що?”, – сказав радник.

Водночас він зауважив, що за словами самих же росіян в них немає ніякої війни, адже це просто починається “контрСВО”.

– То я скажу їм так: дивіться, у вас там немає ніякої війни, у вас там починається “контрСВО” і воно буде тільки збільшувати обсяги, і ви будете все більше вбивати одне одного, – каже він.

Нагадаємо, що 14 травня у Клинцівському районі Брянської області Росії впав вертоліт через “загоряння двигуна”. Пізніше з’явилась інформація, що аварії зазнали ще один гелікоптер та два винищувачі Су-34 і Су-35.

Війна в Україні, Гелікоптер, Михайло Подоляк, Росія
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